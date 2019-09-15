  • الأحد 15 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر11:42 م
بحث متقدم
اختفاء 300 صنف دواء

"الناظر" يحذر من خطورة هذا الدواء المنتشر في مصر

الطقس

"الأرصاد" تفجر مفاجأة عن فصل الخريف هذا العام

سد النهضة الإثيوبي - أرشيفية

الكشف عن آخر التطورات فى مفاوضات سد النهضة

عمرو أديب

تعليق ناري لـ"أديب" على بناء القصور الرئاسية في مصر

نبيه الوحش

"نبيه الوحش" يتقدم ببلاغ للنائب العام للقبض على" محمد علي"

العروسان

«خانته في شهر العسل».. تفاصيل جريمة عروس الدقهلية

الملك سلمان وأمير الكويت

اتصال عاجل من أمير الكويت بالملك «سلمان»

الدولار

الدولار يهبط في التعاملات المسائية لهذا الرقم

نتنياهو

«نتنياهو» يتغزل في قناة «الجزيرة».. ماذا قال؟

ايهاب جلال

«جلال» يُحدد شروط قيادته للمنتخب خلفًا لـ«أجيري»

أزمة معلمي الأردن.. لا بوادر لانفراجة قريبة

عرب وعالم

علم الأردن
علم الأردن

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

"نافعة": بوادر الحرب بدأت بالفعل

#

أول صدام بين "رونالدو" ومدرب يوفنتوس الجديد

باتت أزمة معلمي الأردن، تأخذ منحى تصعيدي، لا سيما بعد عدم تلبية رئيس الوزراء عمر الرزاز دعوة للقاء حواري مع نقابة المعلمين، وهو ما دفع بالأخيرة لرفض لقاء فريق حكومي، الأحد.
ودخل إضراب معلمي الأردن، الأحد، أسبوعه الثاني، والذي دعت إليه نقابة المعلمين كخطوة تصعيدية، للمطالبة بـ"علاوة مالية مستحقة".
نقابة المعلمين اعتبرت في بيان، رفض الرزاز لدعوتها إلى الحوار، والذي سمعت به من وسائل الإعلام، ما هو إلا "استعلاء وفوقية" من رئيس الوزراء، والذي تصر على لقائه لـ"شخصه الاعتباري".
وفي خطوة استباقية، لإجراء لوحت به النقابة سابقاً، عبر تقديم استقالات جماعية للمعلمين، حال لم تتحقق مطالبهم بالعلاوة المالية، نقلت قناة "المملكة" (حكومية) عن وزير التربية، وليد المعاني، إيعازه لمدراء التربية "قبول استقالة أي معلم على الفور".
كما طلب المعاني، تزويده بأسماء المضربين، وفق كتاب له، تناقلته وسائل إعلام محلية.
ورداً على ذلك، قال ناصر النواصرة نقيب المعلمين الأردنيين بالوكالة‎، في فيديو بثته النقابة عبر صفحتها على موقع "فيسبوك"، مساء الأحد، إن "كل المعلمين والمعلمات مضربون، والنقابة تتحمل المسؤولية، والإضراب مستمر".
ويرفض معلمو الأردن تعليق إضرابهم، ما لم تتحقق مطالبهم، بالحصول على "علاوة مالية مستحقة"، ومحاسبة المسؤول عن انتهاكات تعرضوا لها في احتجاج الخامس من الشهر الجاري.
ومساء السبت، رفض المعلمون دعوة الرزاز لتعليق الإضراب، بعد أن وجه رسالة للأسرة التربوية، معتبرين ما جاء فيها "مخيب للآمال"؛ لعدم تناول الرزاز فيها الحديث عن "العلاوة المالية المستحقة".
وتتمسك النقابة، وهي تضم نحو 140 ألف معلم، باستمرار الإضراب حتى الحصول على العلاوة، ومحاسبة المسؤول عن تعرض معلمين لانتهاكات واعتقالات، خلال احتجاجات قبل نحو أسبوعين.
وتبلغ العلاوة 50 بالمائة من الراتب الأساسي، وتقول النقابة إنها توصلت إلى اتفاق بشأنها مع الحكومة، عام 2014، بينما تقول الحكومة الحالية إن تلك النسبة مرتبطة بتطوير الأداء. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

شياطين الأسفلت

حسام فتحي

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» نصف مليار ريال.. فيديو لـ«بن سلمان» يشعل السعودية
» "سعيد" و"القروي" في جولة الإعادة برئاسيات تونس
» رسميًا.. الإعلان عن موعد إجراء الانتخابات الرئاسية بالجزائر
» محافظ القليوبية يدخل في نوبة بكاء بسبب رسائل دعم «السيسي»
» معارض وشوادر الأدوات المدرسية.. «على عينك يا تاجر»
» «الهاشم» تطالب بفرض رسوم جديدة على الوفدين في الكويت
» عاصفة ضد نجم الأهلي بعد مصافحة «مرتضى منصور»
» "الوداد" يضع قدمًا في دور المجموعات بأبطال إفريقيا
» بالفيديو.. جماهير الأهلي تدعم "مؤمن زكريا" أمام منزله
» طوارئ بالكويت بعد استهداف طائرة لقصر الأمير
» سعودي ذهب لشراء سيارة من الكويت فحدث ما لم يخطر على بال

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:20 ص

  • فجر

    04:20

  • شروق

    05:44

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    15:26

  • مغرب

    18:06

  • عشاء

    19:36

من الى
ارشيفية
ارشيفية
أرشيفية
صورة أرشيفية
أرشيفية