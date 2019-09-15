إصابة 22 إثر انهيار في مبنى بولاية نيوجيرسي الأمريكية

15 سبتمبر 2019 - 10:00 م

أصيب 22 شخصا على الأقل إثر انهيار جزئي لمبنى في ولاية نيوجيرسي الأمريكية.



وقال مسؤولون، الأحد، إن شرفات مبنى متعدد الطوابق في منطقة وايلد وود بمدينة جيرسي شور الساحلية، انهارت مساء السبت؛ ما أدى إلى محاصرة عدة أشخاص وإصابة 22 على الأقل بينهم أطفال، دون الإبلاغ عن وفيات، حسب وكالة "أسوشيتد برس".

وحدث الانهيار عند الساعة 6 مساءً السبت (23: 00 مساء ت.غ) خلال مؤتمر رجال الإطفاء السنوي في نيو جيرسي.

ولم يكن من الواضح عدد الأشخاص، الذين كانوا في المبنى في ذلك الوقت، أو عدد رجال الإطفاء، لكن السلطات قالت إن الأشخاص المحاصرين تم انتشالهم بسرعة.