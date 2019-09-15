» "الوداد" يضع قدمًا في دور المجموعات بأبطال إفريقيا

15 سبتمبر 2019 - 09:25 م

حقق الوداد المغربى، فوزًا غاليًا على نواذيبو الموريتانى، بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الأحد، فى ذهاب دور الـ32 من دورى أبطال أفريقيا.

سجل ثنائية فريق الوداد المغربى فى المباراة، محمد ناهيرى وإسماعيل الحداد فى الدقيقتين 34 و74 من زمن المباراة.

جدير بالذكر، أن مباراة الإياب سوف تجمع الفريقين فى المغرب، نهاية الشهر الحالى، وفى مباراة أخرى، تعادل فريق كارا التوجولى مع ضيفه فريق فيتا كلوب الكونغولى بدون أهداف.