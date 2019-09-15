الأهلي يكشف مفاجأة بخصوص عدم بث مباراة كانو سبورت

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أكد طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن ناديه حاول بكل الطرق بث مباراة كانو سبورت، أمس الأحد في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

وصرح قنديل عبر قناة الأهلي "لم أحاول بمفردي بل بتكليفات من رئيس النادي محمود الخطيب الذي استفسر عن الإجراءات وأجرى اتصالات مكثفة حتى قبل موعد اللقاء بساعة".

وأضاف رئيس بعثة الأهلي في غينيا الإستوائية "مهدنا كل السبل والطرق من جانبنا لبث المباراة، ولكن للأسف لم يحدث".

وفاز الأهلي على مضيفه كانو سبورت بهدفين سجلهما صلاح محسن ووليد سليمان


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