اتصال عاجل من أمير الكويت بالملك «سلمان»

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متابعات - الطيب حسين

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الكويت

أرامكو

أمير الكويت

العاهل السعودي

أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وقوف بلاده  التام إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما من شأنه الحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها.

جاء هذا في اتصال هاتفي أجراه بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الأحد.

وعبر أمير الكويت، خلال الاتصال، عن إدانة الكويت واستنكارها الشديد للهجومين على منشأتين تابعتين لشركة (أرامكو) في محافظة (بقيق) وهجرة (خريص)، وأديا إلى اندلاع حريقين تمت السيطرة عليهما والحد من انتشارهما.

كما أعرب عن وقوف الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما من شأنه الحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، وفق وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

من جانبه، أعرب خادم الحرمين، عن شكره وتقديره لأمير الكويت على استنكاره مثل هذه الأعمال الإرهابية، مؤكداً أن لدى المملكة القدرة على مواجهة مثل هذا الاعتداء الإرهابي والتعامل مع آثاره.

وكان رئيس مجلس الوزراء الكويتي، جابر المبارك، قد التقى، في وقت سابق، رئيس هيئة الأركان العامة للجيش، محمد الخضر، وفق ما أعلن مجلس الوزراء على تويتر، الأحد.

وبعد الاجتماع، صرح أنس الصالح، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالإنابة، بأن "رئاسة الأركان الكويتية تعمل بتنسيق مباشر ومستمر مع الأشقاء في القوات المسلحة السعودية والدول الشقيقة والصديقة بعد العمليات التخريبية لمنشآت نفطية داخل المملكة".

وباشرت القيادات الأمنية إجراء التحقيقات اللازمة بشأن ما تم رصده من تحليق طائرة مسيرة في مناطق على الجانب الساحلي من مدينة الكويت وما تم اتخاذه من إجراءات والسبل الكفيلة للتصدي لها، وفق الصالح.

كذلك أشار الصالح، إلى أن المبارك وجه القيادات العسكرية والأمنية بتشديد الإجراءات الأمنية حول المواقع الحيوية داخل دولة الكويت، واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أمن الكويت والمواطنين والمقيمين على أرضها من كل خطر.

وكان المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية قد صرح، السبت، بأنه "عند الساعة الرابعة من صباح السبت، باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات بدون طيار "درون"، حيث تمت السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما، وقد باشرت الجهات المختصة التحقيق في ذلك".

كما أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، مساء السبت، أن التحقيقات تجري بشأن الهجوم الإرهابي لمعملي شركة أرامكو لمعرفة الأطراف المتورطة.


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