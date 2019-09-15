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الدوري الإيطالي.. روما يهزم ساسولو برباعية

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المصريون

روما

ساسولو

فاز فريق روما، على ضيفه ساسولو، بأربعة أهداف مقابل هدفبن، فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد على ملعب "أولمبيكو"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي.

أنهى روما الشوط الأول من المباراة، متقدمًا برباعية نظيفة، سجلها بريان كريستانتى، دجيكو، مخيتاريان وجاستن كلويفرت فى الدقائق 12، 19، 22 و 33.

وفى الشوط الثانى، نجح دومينيكو بيراردى فى تسجيل هدفين لفريق ساسولو فى الدقيقتين 53 و 72 من زمن اللقاء.

بهذا الفوز رفع فريق الذئاب رصيده على 5 نقاط فى المركز السابع، بينما توقف رصيد ساسولو عند 3 نقاط فى المركز الخامس عشر، بجدول ترتيب الدورى الإيطالي الذى يتصدره إنتر ميلان برصيد 9 نقاط.

وتستكمل مباريات الجولة الثالثة من الدوري الإيطالي، بلقاء هيلاس فيرونا مع ضيفه ميلان فى التاسعة إلا الربع من مساء اليوم، وتختتم غدا الاثنين بلقاء تورينو مع ليتشي. 


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