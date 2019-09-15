الجيش الكويتي يتحرك بعد استهداف «أرامكو» السعودية

15 سبتمبر 2019 - 07:29 م

استدعى استهداف معملين للنفط تابعين لشركة أرامكو بالسعودية، إلى تحرك الجيش الكويتي ليعلن أنه على تنسيق مستمر مع القوات المسلحة بالمملكة.

وذكر مجلس الوزراء الكويتي أن جيش البلاد على تنسيق مستمر ومباشر مع القوات المسلحة السعودية على خلفية الهجوم الذي تعرضت له منشأتي نفط شرق المملكة قرب الحدود مع الكويت.

وأفاد مجلس الوزراء الكويتي، في بيان، بأن رئيسه، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، أجرى اليوم الأحد، وبحضور عدد من الوزراء، اجتماعا مع كل من رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الكويتي، الفريق الركن محمد الخضر، ووكيل وزارة الداخلية، الفريق عصام النهام، وعدد من قيادات الجيش والشرطة.

وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالإنابة، أنس خالد الصالح، حسب البيان، أن القيادات الأمنية قدمت لرئيس مجلس الوزراء اليوم "إيجازا عن الأوضاع الأمنية في المنطقة وآخرها العمليات التخريبية لمنشآت نفطية داخل أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة".

وأضاف البيان: "وقد بينت رئاسة الأركان أنها على تنسيق مباشر ومستمر مع الأشقاء في القوات المسلحة السعودية والدول الشقيقة والصديقة".

وتعرضت السعودية، في وقت مبكر من السبت، لهجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" العملاقة شرق البلاد، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص،

وأعلن وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، أن الهجوم أسفر عن توقف إنتاج 5.7 ملايين برميل نفط يوميا، مما يتجاوز نسبة 50% من هذا المعدل في البلاد.

من جانبها، أفادت قيادة التحالف العربي، الذي يحارب الحوثيين منذ مارس 2015، بأنها تجري تحقيقا لمعرفة الجهات التي تقف وراء هذا الهجوم الإرهابي، لافتة إلى أنها تتخذ إجراءات ضرورية للتعامل مع مثل هذه التهديدات.