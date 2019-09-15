أبطال إفريقيا.. الترجي يتعادل إيجابيًا أمام بطل تشاد

15 سبتمبر 2019 - 07:19 م

حقق فريق الترجي تعادلًا ثمينًا أمام إليكت سبورت التشادى، بهدف لكل منهما، فى ذهاب دور الـ32 من منافسات مباريات بطولة دورى أبطال أفريقيا.

شهد اللقاء إهدار نادى إليكت بطل تشاد ركلة جزاء فى نهاية الشوط الثاني، وتقام مباراة الإياب بين الفريقين على استاد رادس بعد أسبوعين.

وتوج الترجى التونسى بطلاً للنسختين السابقتين لمسابقة دورى أبطال أفريقيا، ويستعد للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية المقرر لها فى الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر من العام الجارى.

ورحل العديد من نجوم الترجى خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة مثل صانع الألعاب الجزائرى يوسف البلايلى الذى انضم لنادى الأهلى السعودي، بجانب الثلاثى فرانك كوم وغيلان الشعلالى وأيمن بن محمد.