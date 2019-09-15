وكيل البرلمان: الرئيس السيسي معهود عنه الصدق

15 سبتمبر 2019 - 06:44 م

قال وكيل مجلس النواب، سليمان وهدان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي معهود عنه الصدق.

جاء هذا في بيان له معلقًا على حديث الرئيس السيسي، خلال مؤتمر الشباب أمس السبت، مشددًا على أن الرئيس تكلم بكل صراحة ووضوح وشفافية مع الشعب الذي يصدقه ويؤمن به.

وتابع أن الرئيس السيسي معهود عنه الصدق والوضوح لذلك فند كل افتراءات وكذب وأباطيل أعوان الجماعة الإرهابية التي تحاول تشويه كل إنجاز حقيقي في هذا البلد، مؤكدا أن تلك الشائعات لن تزيد الشعب إلا تمسكا بقيادته الحكيمة الراشدة التي لا تدخر أي جهد من أجل رفعة وازدهار الشعب المصري.

وقال إن الرئيس حريص على توضيح كل الأمور لشعبه من خلال مؤتمرات الشباب ويتخذها فرصة للرد على جميع أسئلة الشعب، مضيفًا أن مصر بها رئيس يبني ويعمر ويكافح الإرهاب في وقت واحد.

كما طالب الشعب المصري بضرورة الاصطفاف حول القيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة لأنها الحصن المنيع والصخرة التي تتحطم عليها كل المؤامرات الخبيثة التي يكبدها أعداء الوطن لمصرنا الحبيبة.