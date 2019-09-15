» سعودي ذهب لشراء سيارة من الكويت فحدث ما لم يخطر على بال

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كشفت مصادر تعرض مواطن سعودي لاعتداء بالضرب بالكويت وسلب ما بحوزته من أموال.

وأوضحت المصادر أن المواطن كان ذاهبا لشراء مركبة، فالتقى بثلاثة أشخاص لكنه اختلف معهم فانهالوا عليه بالضرب وسرقوا مبلغ 300 دينار كانت بحوزته.

ووفقاً لصحيفة “الرأي”، ذكرت المصادر أن آثار الاعتداء بدت على جميع أنحاء جسد المواطن، حيث تقدم بشكوى إلى مخفر سعد العبدالله، وقدم تقريراً طبياً يفيد بتعرضه لاعتداء بالضرب.

وقال مصدر أمني، إنه تم تسجيل قضية سلب بالقوة بحق ثلاثة أشخاص مجهولين، حيث أدلى المعتدى عليه بأوصافهم وزود رجال المباحث برقم الهاتف الذي تواصلوا معه من خلاله أثناء عملية الشراء، وأحيلت القضية للتحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة.


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