«جلال» يُحدد شروط قيادته للمنتخب خلفًا لـ«أجيري»

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الرياضة

ايهاب جلال
ايهاب جلال

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المصريون

المصرى

منتخب مصر

ايهاب جلال

علق إيهاب جلال، المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، على موقفه من تدريب منتخب مصر، مؤكدًا أنه سيكون شرفا كبيرا بالنسبة له، مشيرًا إلى أنه سيتمسك بالجهاز المعاون له حال تم تعيينه بشكل رسمي مدربا للفراعنة.

ويعد إيهاب جلال من أبرز المرشحين لتولي الإدارة الفنية لمنتخب مصر، بعد رحيل المكسيكي خافيير أجيري عقب توديع كأس الأمم الإفريقية 2019 على يد جنوب إفريقيا في دور الـ16 من المسابقة.

وقال إيهاب جلال، في تصريحات إذاعية بعد فوز المصري على مضيفه ماليندي في الكونفدرالية: "تدريب المنتخب شرف كبير لي، لكن تركيزي منصب مع المصري حتى آخر لحظة".

وأضاف: "لا أعلم ما سيحدث في الفترة القادمة، ليس لدي معلومة عن تعيين مدربا للمنتخب خلال الـ48 ساعة المقبلة، لكني سعيد بالتواجد مع المصري وقيادة هؤلاء اللاعبين وسعيد بالجماهير في بورسعيد".

وأتم المدير الفني للمصري تصريحاته بالحديث عن الجهاز المعاون له حال تعيينه مديرا فنيا للمنتخب قائلا: "سأرد على هذا الأمر حين يتم تعييني كمدرب للمنتخب بشكل رسمي، لكن سيظل القوام الأساسي معي".

ويتواجد في الجهاز الفني للمدرب إيهاب جلال أثناء القيادة الفنية للمصري البورسعيدي حاليا -وقبله مصر المقاصة والزمالك- كل من مصطفى كمال كمدرب لحراس المرمى، وحمد إبراهيم كمدرب عام.

يذكر أن المصري فاز على ماليندي بطل زنجبار بنتيجة (4-1)، في المباراة التي أقيمت بينهما عصر اليوم على ستاد عمان، في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

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