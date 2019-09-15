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أبطال إفريقيا.. مازيمبي يتعادل سلبيًا مع بطل مدغشقر

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المصريون

مدغشقر

مازيمبي

حسم التعادل السلبي بدون أهداف، مباراة تي بي مازيمبي بطل الكونغو الديمقراطية مع مضيفه فوسا جينيورز بطل مدغشقر اليوم الأحد في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وعجز الفريقان عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، بعدما تبارى لاعبوهما في إهدار الفرص التي سنحت لهم طوال التسعين دقيقة، ليتأجل حسم التأهل إلى لقاء العودة الذي سيقام بعد أسبوعين بمدينة لومومباشي معقل مازيمبي.

وبات يتعين على مازيمبي، الذي يمتلك خمسة ألقاب في المسابقة، الفوز بأي نتيجة في لقاء العودة، من أجل الصعود لمرحلة المجموعات في المسابقة، فيما يكفي فوسا جينيورز التعادل الإيجابي بأي نتيجة لتحقيق المفاجأة والاستمرار في البطولة الأهم والأعرق على مستوى الأندية في القارة السمراء.


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