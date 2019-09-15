فضيحة جنسية تطارد فنان شهير بعد رفض الاعتراف بطفله

15 سبتمبر 2019 - 05:46 م

فضيحة جنسية وأخلاقية تطارد فنان عربي شهير، بعد أن أجبر فتاة تبلغ من العمر 25 عامًا على معاشرته جنسيًا، وإنجاب طفل .

وأكدت الفتاة المغربية (ب)، وهي فتاة في الـ 25 من عمرها، تنحدر من مدينة مراكش، أنها تعرضت لاعتداء جنسي من قبل الكوميدي الفنان المغربي رشيد رفيق، ليلة عرض نظمته فرقة إيموراجي بمدينة النخيل، بتاريخ 09/02/2018، حيث قام باستدراجها إلى فندق (روابي) حيث كان يقيم بمعية زملائه في الفرقة، عبر بابه الخلفي، قبل أن يشرع في تعنيفها بشكل قوي، بعد رفضت الخضوع لرغباته الجنسية .

ذات المتحدثة قالت – حسب صحيفة أخبارنا- أن رفيق كان في حالة غير طبيعية، بفعل سكره الطافح، موضحة أنها أرغمت على مضاجعته بالقوة، الأمر الذي نتج عنه حمل بعد مدة قصيرة، لتدخل في دوامة من المشاكل العويصة، بعد أن قامت أسرتها بطردها من بيت العائلة، لتجد نفسها في مواجهة حقيقة مع الشارع .

الضحية صرحت أيضا أنها توسلت لرفيق عبر سلسلة من المكالمات، قصد الوقوف بجنبها، لحل هذا المشكل، غير أنه سرعان ما أدار لها ظهره، بداعي أنه متزوج، وأن زوجته لن تقبل بذلك، ما اضطرها للتواصل مع والدته عل قلبها يرق، لكن الأخيرة طالبتها بـ "إجهاض" الجنين، على أن تتكفل بكل المصاريف، بيد إن الضحية رفضت ذلك، وقررت خوض المساطر القانونية المعمول بها في هذا الإطار .







هذا وقد قررت الضحية بعد أن طرقت جميع الأبواب من أجل كسب اعتراف رفيق بابنه الذي يبلغ من العمر اليوم 10 أشهر ، دون أي طائل، أن تلج باب القضاء، متوعدة بنشر حديث مصور في قادم الأيام من أجل الكشف عن كل ملابسات الحادث .















