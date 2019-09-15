محافظ القليوبية يدخل في نوبة بكاء بسبب رسائل دعم «السيسي»

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متابعات - الطيب حسين

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شهدت جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة القليوبية اليوم الأحد، دخول المحافظ الدكتور علاء مرزوق، في نوبة بكاء عقب مطالبته أعضاء المجلس بإرسال برقيات دعم للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتأتي الرسائل لطمأنة الرئيس بأن شعب مصر يقدر تضحياته وبطولاته، ولن يقبل بأي محاولات خارجية لزعزعة الثقة.

وتم خلال الجلسة التي حضرها الدكتور عواد أحمد، الدسكرتير العام، والدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، واللواء حمدي الحشاش، السكرتير المساعد، تكريم اللواء مجدي الوصيف، رئيس مجلس مدينة شبرا الخيمة السابق، واللواء ياسر الحفناوي، رىيس مجلس مدينة الخانكة السابق، لجهودهما خلال فترة تولي المسؤولية بمحافظة القليوبية.


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