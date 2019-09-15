  • الأحد 15 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر06:37 م
بحث متقدم
ايهاب جلال

«جلال» يُحدد شروط قيادته للمنتخب خلفًا لـ«أجيري»

بن سلمان

نصف مليار ريال.. فيديو لـ«بن سلمان» يشعل السعودية

اتحاد الكرة

اتحاد الكرة يعلن مواعيد جدول الدور الأول بالدوري

صفاء الهاشم

«الهاشم» تطالب بفرض رسوم جديدة على الوفدين في الكويت

القليوبية

محافظ القليوبية يدخل في نوبة بكاء بسبب رسائل دعم «السيسي»

نشر قوات أمريكية بتشاد للمساعدة في انقاذ الفتيات المختطفات بنيجيريا

أمريكا تتحدث عن تحرك قواتها تجاه السعودية

ارشيفية

معارض وشوادر الأدوات المدرسية.. «على عينك يا تاجر»

تركيا

تحذير تركي شديد اللهجة بعد عمل خطير شهدته السعودية

مرتضى منصور

عاصفة ضد نجم الأهلي بعد مصافحة «مرتضى منصور»

ارامكو

مفاجأة.. الحوثيون يستهدفون أرامكو السعودية من هذه الدولة

ليفربول يستعين بـ«المعري» في مدح محمد صلاح

الرياضة

صلاح
صلاح

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

شاهد.. أول أهداف «صلاح» مع ليفربول بالموسم الجديد

#

محمد صلاح أفضل مهاجمي ليفربول في القرن الـ 21

#

قرار صادم يتخذه "صلاح" قريبًا

#

صلاح هزم "الإسلاموفوبيا" في معقل ليفربول

المصريون

محمد صلاح

ليفربول

نشرت الصفحة الرسمية لنادي ليفربول الإنجليزي عبر موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» صورة للنجم محمد صلاح جناح"الريدز" والمنتخب الوطني.

وعلقت صفحة ليفربول على صورة صلاح " أنا وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل"، وهو بيت شعر للشاعر العربي القديم أبو العلاء المعري.

وسجل صلاح أمس السبت هدفًا ساعد به ليفربول في تحقيق فوز مهم على نيوكسل بنتيجة 3/1 بالجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

ويتصدر صلاح ترتيب هدافي ليفربول برصيد 4 أهداف بالتساوي مع السنغالي ساديو ماني زميله في الفريق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

شياطين الأسفلت

حسام فتحي

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني
شارك معنا

اخترنا لك

» أبطال إفريقيا.. مازيمبي يتعادل سلبيًا مع بطل مدغشقر
» الدوري الإنجليزي.. بورنموث يهزم إيفرتون 1/3
» فيديو.. «الإفتاء»: لا يجوز للزوجة أن تسأل زوجها عن راتبه
» الكونفدرالية.. المصري يقسو على بطل زنجبار برباعية
» ليفربول يستعين بـ«المعري» في مدح محمد صلاح
» الزمالك يحدد موعد مباراة العودة أمام بطل السنغال
» رسميًا.. حكام أجانب لمباراة السوبر بين الأهلي والزمالك
» قمة استثنائية.. مليار دولار لمكافحة التنظيمات المتشددة
» رقصت بـ "روب الحمام".. كويتية تشعل مواقع التواصل
» بعد إصابته بفقدان ذاكرة.. عاصي الحلاني يخرج عن صمته
» مفاجأة مدوية بشأن جسر الملك فهد

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عشاء

    07:36 م

  • فجر

    04:20

  • شروق

    05:44

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    15:26

  • مغرب

    18:06

  • عشاء

    19:36

من الى
ارشيفية
ارشيفية
أرشيفية
صورة أرشيفية
أرشيفية