معارض وشوادر الأدوات المدرسية.. «على عينك يا تاجر»

15 سبتمبر 2019 - 05:07 م

إقبال كبير على معرض «أهلا مدارس».. ونسبة التخفيضات تصل إلى 60%



الداخلية تقدم خصومات كبيرة فى معرض «كلنا واحد».. وتجار الفجالة: تراجع فى الأسعار بنسبة 30% عن العام الماضى

مواطنون: هناك فارق كبير فى الأسعار.. وأصبحت قبلتنا السنوية لشراء احتياجات أبنائنا

قبل أسابيع من بدء العام الدراسى الجديد؛ ترفع الأسر المصرية حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى، بسبب الأعباء التي تثقل كاهلها من شراء ملابس، إلى شراء الكتب والأدوات المدرسية المختلفة، وهو ما يدفعها إلى البحث عن المعارض والشوادر التي تبيع بأسعار رمزية.

وتشارك الأحزاب في تنظيم معارض تقدم من خلالها عروضًا على الكراسات والكشاكيل والأدوات الرقمية والأقلام والملابس والحقائب والأحذية، وكل الأمور المتعلقة بالطلاب، حيث يقصد أولياء الأمور المعارض والشوادر المنتشرة بين الأحياء والمدن.

وكان الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، افتتح في مطلع سبتمبر الجاري، معرض "أهلا مدارس" داخل أرض المعارض بمدينة نصر، والذي ضم أكبر سلاسل للمكتبات والمستلزمات الدراسية والملابس المدرسية.

وشهد المعرض السنوي إقبالاً كبيرًا، ما دفع المسئولين عن تنظيمه إلى تمديده ليومين إضافيين، إذا كان من المقرر أن يستمر حتى يوم 8 من الشهر ذاته، إلا أنه أعلن تمديده إلى يوم 10.

تخفيضات كبيرة

عند الدخول من البوابة الرئيسية للمعرض، تجذبك التخفيضات المتنوعة التي تبدأ من 10% حتى 60% في كبرى المكتبات والشركات المتخصصة فى الصناعة الورقية والمستلزمات المدرسية والزى المدرسى.

مكتبات "سمير وعلى" قدمت 15% تخفيضات على الكتب الدراسية الخارجية، وتراوحت نسبة التخفيضات على الأدوات المكتبية والمدرسية ما بين 20 و30%، بينما تراوحت أسعار الكشاكيل ما بين 2 و4 و6 جنيهات، والأقلام الجاف ما بين 1 و2.5 جنيه، والأقلام الرصاص ما بين 0.75 و2 جنيه، بينما الأساتيك والبرايات تبدأ من جنيه حتى 4.5 جنيه، وأسعار جلاد الكرسات 10 قطع بـ3.5 و4.5 جنيه، بينما جلاد الكتب المدرسية 10 قطع بـ15 و16 جنيهًا.

ومكتبات الكراس والكشكول تعرض منتجات بأسعار مخفضة 10 كشاكيل 56 ورقة شعبى موضوع الدرس بسعر 20 جنيهًا، 6 كشاكيل 96 ورقة شعبى موضوع الدرس بسعر 19.5، و8 كشاكيل 76 ورقة شعبى موضوع الدرس بسعر 20 جنيهًا، و20 كراسة 28 ورقة شعبى موضوع الدرس يسعر 22.5 جنيه.

وقدمت شركة المصرية للأدوات المكتبية المستلزمات والسلع بأسعار جاذبة فالنوتة a5 بـ5 جنيهات، وكشكول "سلك إيه فور" فاخر 60 ورقة بـ12 جنيهًا و90 ورقة بـ18 جنيهًا و120 ورقة بـ24 جنيه و150 بـ29 جنيهًا، وباكو حافظة بكبسولة عدد 12 حافظة بـ25 جنيهًا.

بينما قدمت "برناسوس" عروضًا متنوعة؛ إذ بلغت دستة 28 ورقة مسطرة 20 قطعة بـ 22 جنيهًا، دستة 40 ورقة مسطرة 15 قطعة بـ23 جنيهًا، والسلك أنواع كشكول 60 ورقة 6 جنيهات، و80 ورقة بـ 7 جنيهات، و100 ورقة بـ8 جنيهات، و140 ورقة بـ10 جنيهات والسلك الكبير 60 ورقة بـ10 جنيهات، و80 ورقة بـ12 جنيهًا و200 ورقة بـ24 جنيهًا.

كما قدمت شركات الملابس والأحذية والشنط، عروضًا متميزة داخل المعرض.

وقال سعيد المصرى، أحد العاملين بشركة "إيهاب داكس" للملابس الجاهزة، إن "هذه المرة الأولى التى تشارك فيها الشركة بالمعرض، الذى يعد فرصة جيدة للأسر للحصول على احتياجاتها الأساسية من مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، ما يعد فرصة نادرة للشركات".

وأضاف، أن الشركة قدمت تخفيضات على الزى المدرسى تتراوح بين 33 و40%، لافتًا إلى أنه تم تقديم تخفيضات من قبل المصنع بنسبة 25%، خاصة بعد إعفاء الشركات العارضة من رسوم الإيجار، حيث يباع سعر الحذاء الرجالي بـ150 جنيهًا بدلاً من 200 جنيه، وسعر الحذاء الحريمى بين 100 و300 جنيه مقابل 150 و500 جنيه، والأحذية الكلاسيك تبدأ من 200 جنيه إلى 300 جنيه، وتراوحت أسعار الشنط المدرسية بين 40 و90 و75 و45 و110 و140 و150 جنيهًا.

وقال مصطفى خلف، صاحب شركة ملابس، إن "سعر البنطلون يتراوح بين 60 و75 جنيهًا مقابل 100 و120 جنيهًا، بينما يباع الجيب البناتى بـ 70 جنيهًا بتخفيض يصل إلى 40%، والدريل القصير بـ150 جنيهًا بدلاً من 200 جنيه، والدريل الطويل بـ100 جنيه بدلاً من 150 جنيهًا، وتراوحت التخفيضات ما بين 55 و58% على منتجاتها من التيشرتات والقمصان المناسبة لموسم المدارس لتتراوح بين 100 و125 جنيهًا، مقابل 225 و300 جنيه، بينما قدمت خصمًا بنسبة 70% على الجاكيت الشتوى الذي يباع بـ150 جنيهًا مقابل 500 جنيه".

وأجمع زوار المعرض على أن الأسعار عادلة ومنخفضة هذا العام عكس الأعوام الماضية.

وقالت إحدى السيدات: "تعودت على شراء الجديد لأبنائى، لدى اثنان من الأبناء فى الابتدائى والإعدادى، وقد اشتريت من المعرض جميع المستلزمات، حتى وإن اشتريت أنصاف الكميات، لكن أفضل من ألا أشترى تمامًا".

وقالت سيدة أخرى: "لدى 5 من الأبناء؛ 3 فى الابتدائية وواحد فى الإعدادى وأخرى فى الثانوية، ولا يقل سعر الجيب و"المريلة" للبنت عن 150 جنيهًا، فالأسعار تحسّنت بشكل كبير عن العام الماضى واستطعت أن أوفر للأحذية والكراسات والكشاكيل، لكن يبقى شيء نطالب به وهو وجود الرقابة على الأسواق الخارجية".

وقال زائر اصطحب زوجته وأبناءه الثلاثة لزيارة المعرض: "الأسعار مناسبة، بالتأكيد سنستعين بملابس السنة الدراسية الماضية وكذلك الحقائب، لدى ابنى محمد سيدخل هذا العام أولى إعدادى سأجعله يستعين بحقيبة الابتدائية، عندما استفسرت عن سعر شنطة يرغب فيها وجدتها بـ200 جنيه، ويوجد شنط أخرى تتراوح ما بين 70 إلى 150 جنيهًا".

معرض وزارة الداخلية

أقامت وزارة الداخلية معرضًا لبيع المستلزمات المدرسية باسم: "كلنا واحد"، والذي قدمت من خلاله تخفيضات كبيرة مقارنة بأسعار الجملة في "الفجالة"، ويستمر حتى نهاية سبتمبر الجاري، بتخفيضات فيها تصل إلى 40%.

وتم تجهيز المعرض بالتنسيق مع شركات متخصصة فى هذا المجال، من بينها "برناسوس" و"سنتر رضا" و"المعايرجى". وشهد إقبالاً قويًا من قبل أولياء الأمور، الذين أكدوا أن الأسعار في المعرض أقل من النصف عن نظيرتها بسوق الجملة، مشيرين إلى أنهم ينتظرون المعرض من العام للحصول على كافة المستلزمات الدراسية. وتتراوح أسعار الحقائب المدرسية ما بين 40 و130 و150 جنيهًا.

معرض حزب "مستقبل وطن"

ونظم حزب "مستقبل وطن"، معرضًا لبيع الأدوات المدرسية بميدان رمسيس، حيث يتم بيع الكشكول الـ56 ورقة بـ17.5 جنيه، وعلبة قلم جاف بـ 8 جنيهات، وعلبة قلم رصاص بـ5 جنيهات، وشنطة مدرسية بـ45 جنيهًا.

أما التيشيرت الأولادى، فيتراوح ما بين 50 إلى 65 جنيهًا، وبنطلون شروال للمدارس بـ45 جنيهًا، وسويت شيرت مدارس بـ75 جنيهًا بنطلون جينز مدارس و90 جنيهًا، وبنطلون جبردين 85 جنيهًا، وكوتش من 150 إلى 200 جنيه، وترنج ألعاب بـ185 جنيهًا.

كما أقام حزب "مستقبل وطن"، معرضًا خيريًا بمنطقة إمبابة، وقدم أسعارًا خاصة جدًا للطلاب الأيتام؛ حيث يتم بيع دستة الكراسة الـ28 ورقة عربى وإنجليزى بـ 29 جنيهًا، وكشكول 40 ورقة عربى وإنجليزى بـ30 جنيهًا، وكشكول 56 ورقة بـ25.5 جنيه، والـ56 نصف سم بـ25.5 جنيه، وكشكول 76 ورقة مسطر وإنجليزى بـ34.5 جنيه، والـ96 ورقة مسطر وإنجليزى بـ36 جنيهًا، والمساطر 20 سم دستة بها 10 قطع بـ28 جنيهًا، والقلم الرصاص الجيرسى دستة بها 12 قطعة بـ35 جنيهًا، والأستيكة والبراية القطعة بـجنيه واحد، والمقالم الواحدة بـ 20 جنيهًا، وطقم القطع الهندسية بـ12 جنيهًا.

تراجع في الأسعار

قال سامى وليد، تاجر بمنطقة الفجالة، إن "الأسعار تراجعت هذا العام بنسبة 30%، لكن الإقبال قليل مقارنة في السابق، حيث كان كثيفًا في البداية، لكن بدأ في التراجع، والسبب الرئيسي هو قيمة الدولار والجمارك التى تفرض على البضائع المستوردة، فأغلب تجار الفجالة يتاجرون فى المستورد المميز، لأننا نستورد 99% من الأدوات من الخارج؛ الأقلام الرصاص والجاف والكشاكيل والبراجل والبرايات والجلاد وحافظات المياه".

وتحدث عن الشوادر التي تنظمها الجمعيات للبيع بأسعار مخفضة، قائلاً: "الأفضل أن تنظم قبل بدء العام الدراسى بفترة كبيرة حتى يتسنى لنا كتجار فى الفجالة أن نبيع فى فترة أخرى بعد عرض منتجاتهم، وكلها أرزاق على الله، وتجارة المستلزمات الدراسية مثل أى تجارة تتحمل خسائر ومصاريف شحن وعمالًا وخدمات، ونعتمد على رؤوس أموالنا فقط ولا تدعمنا الدولة، فبالتالى لا نستطيع منافسة هذه المعارض".

وقال محمد صادق، الذي يعمل بمجموعة من المكتبات الشهيرة بشارع الفجالة: "نلتزم هنا بأجور العمال التى تشهد تزايدًا مستمرًا، فضلاً عن ارتفاع أسعار والكهرباء والوقود، وهو أمر له انعكاساته على النقل، إلى جانب ارتفاع إيجارات المحال، فانسحبت هذه الزيادات بشكل طبيعى على البضائع والتجار".

وتابع: "الكراسة تخرج من المصنع بـ1 جنيه ويبيعها تاجر الجملة بـ1.25، وتاجر التجزئة يبيعها بـ1.75 قرش، وهكذا، وهذا العام أجمع التجار على البيع بتخفيضات تصل إلى 30% لتقادي الركود، في مواجهة الشوادر والمعارض التي أسهمت فى رفع العبء عن كاهل الأهالى".