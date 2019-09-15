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مفاجأة.. الحوثيون يستهدفون أرامكو السعودية من هذه الدولة

مفاجأة.. الحوثيون يستهدفون أرامكو السعودية من هذه الدولة

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متابعات - الطيب حسين

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العراق

السعودية

اليمن

الحوثيون

قالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن جماعة الحوثي استهدفت شركة أرامكو السعودية فى هجومها الأخير انطلاقًا من العراق وليس من اليمن كما كان متوقعًا.

وأكدت الشبكة أن "الهجوم الذي استهدف معملين كبيرين تابعين لشركة "أرامكو" في المملكة السعودية وتبنته جماعة الحوثيين اليمنية نفذ انطلاقا من العراق".

ونقلت الشبكة عن مصدر لها (لم تسمّه) قوله إن "المعلومات الأولية تؤكد أن القصف نفذ بواسطة طائرات مسيرة لم تقلع من اليمن، بل من العراق".

وفي وقت سابق من اليوم، أشار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عبر "تويتر" إلى غياب أي أدلة على أن الهجوم الذي استهدف المعملين في محافظة بقيق وهجرة خريص نفذ من اليمن.

كما اتهم بومبيو إيران بالوقوف وراء نحو 100 هجوما على السعودية.

وقال في تغريدات على تويتر: "وقفت طهران وراء ما يقرب من 100 هجوم على السعودية، بينما يتظاهر روحاني (الرئيس الإيراني) وظريف (وزير خارجية إيران) بالتزام المسار الدبلوماسي".

وأضاف: "في خضم كل الدعوات لوقف التصعيد، شنت إيران الآن هجومًا غير مسبوق على إمدادات الطاقة في العالم، ولا دليل على أن الهجمات جاءت من الأراضي اليمنية".

وفي السياق، دعا بومبيو جميع الدول إلى الإدانة العلنية والقاطعة لهجمات إيران.

وتابع قائلاً: "سنعمل مع شركائنا وحلفائنا لضمان استمرار الإمداد لأسواق الطاقة، إضافة إلى إخضاع إيران للمساءلة عن عدوانها (ضد السعودية)".

بدورها أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن خبراء سعوديين وأمريكيين يحققون في احتمال استخدام صواريخ كروز في الهجوم أطلقت من العراق أو إيران.

والسبت أعلنت الرياض السيطرة على حريقين وقعا في منشأتين تابعتين لشركة "أرامكو" النفطية، شرقي السعودية، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة.


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