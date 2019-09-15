فاشينيستا سعودية تصدم الجميع بـ«نفخ شفايفها»..النهاية مفاجأة

15 سبتمبر 2019 - 04:49 م

نشرت الفاشينيستا السعودية سارة الودعاني، صوراً ومقاطع فيديو لها عبر تطبيق انستجرام أظهرت خضوعها لعملية تجميل جديدة على مستوى الفم.

وظهرت سارة في المقاطع تُبدي ندمها على ما أقدمت عليه من “نفخ” شفاهها، ومشيرةً إلى أنها لم تتوقع أن يتحول شكلها إلى ما صار إليه ما أثار غضب متابعيها وعدد من النشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وهاجم مغردون من جمهور الودعاني ما جاء في الصور فقال أحدهم “أحس قلبي موجوع على سارة الودعاني”، وغردت أخرى “سارة الودعاني ظلمت نفسها وربي أنت جميلة مايحتاج تلعبي بنفسك”، وغرد ثالث ” ليه ياسارة خربتي شفايفك وربي شفايفك كانت من الشفايف المثاليه ليه لعبتي بخلقةربي”!.

فيما نشرت الفاشينستا مقطع فيديو آخر في نهاية الأمر كشفت فيه أن ما قامت به كان “خدعة سينيمائية” وطمأنت متابعيها خلاله معلقة “الحمد لله شفايفي طبيعية”!