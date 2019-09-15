بالفيديو.. طليقة «عمرو دياب»: هذا ما أرسلته لي «دينا الشربيني»

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شيرين رضا
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دينا الشربينى

الهضبة

شيرين رضا

في المجتمعات الشرقية، عادة لا تحمل العلاقة بين المرأة المطلقة والسيدة التي حلت مكانها أي ود، فضلاً عن طليقها، لكن الممثلة شيرين رضا استطاعت أن تكسر هذه الصورة النمطية، في ظل علاقتها الجيدة مع طليقها وزوجتيه السابقة والحالية. 

تزوج "الهضبة" من شيرين رضا عام 1989، لم يستمر زواجهما سوى ثلاث سنوات فقط، وأثمر عن ابنتهما "نور".

وعندما ظهر في فيديو نادر له مع الإعلامي مفيد فوزي، سأله الأخير عن سر انفصاله من زوجته السابقة، وأجاب الهضبة أن زواجهما وطلاقهما كان قسمة ونصيب، وأكد أنها لم تخطأ في حقه ولم يحملها مسئولية الطلاق.

وفي لقاء تليفزيوني تحدثت شيرين رضا عن زواجها، وأكدت أنها ليست نادمة على الزواج في سن مبكر، غير أنها تعترف أنها فاشلة في الزواج.

وأوضحت أنها لا يمكن أن تقول إن عمرو دياب فاشل، خاصة وأنه ناجح في كل ما يقدم عليه، ولكنهما فشلا كزوجين، وهي بالتحديد كانت فاشلة في آرائها.

واعترفت أن عمرو دياب لم يفسد حياتها، كما أنها لم تصب بعقدة من الزواج بسببه، ولكنها لا ترغب بالزواج مرة أخرى لأنها تراه مشروعاً غير ناجح، مع تأكيدها بأنها لا تعرف ما الذي قد يحدث في الأيام المقبلة.

وترتبط شيرين وابنتها نور بعلاقة قوية بالممثلة دينا الشربيني، دفعت البعض إلى التكهّن حول دورهما في زواج الأخيرة من "الهضبة".

كما تحرص على حضور المناسبات الأسرية الخاصة بطليقها، وتهنئة أبنائه من زوجته السابقة زينة عاشور بأعياد ميلادهم.

وكانت شيرين رضا كشفت عن رأيها في أغنية "يوم تلات" أحدث أغنيات عمرو دياب من ألبومه الجديد "أنا غير".

وأعربت خلال مقابلة مع برنامج "The Insider بالعربي"، المذاع على قناة دبي الفضائية عن سعادتها بالأغنية، مؤكدة أن الكلمات جميلة جدًا ومعبرة ودمها خفيف.

أما عن السخرية التي تعرضت لها الأغنية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقالت إنها سعدت بهذه التعليقات التي وصفتها بخفة الدم وأكدت أن أول من أرسل إليها تلك الكوميكس كانت دينا الشربيني.

وقالت: "الأغنية حلوة ومعتقدش أن أي حد من المؤلف أو الملحن هيعرف إن الكلام ده كله هيحصل على الأغنية دي، الناس دمها خفيف الكوميكس اللي بيتعمل على الأغنية شربات".

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