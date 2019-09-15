سقوط فستان عارضة أزياء شهيرة وظهور صدرها بالكامل

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تعرّضت عارضة الأزياء الكندية ويني هارلو كان على السجادة الحمراء وأمام عدسات الكاميرا، الخميس الماضي حيث كانت في ساكس فيفث أفينو في منهاتن، وبينما كانت تستعد لدخول حفل إطلاق مجموعتها للمكياج KKW X WINNIE ، بالتعاون مع كيم كارداشيان، انزلقت إحدى حمالات فستانها الجذاب لتكشف عن صدرها بالكامل.

وانتشرت صوراً تظهر كيف انزلقت الحمالة عندما أرادت ويني تعديل تسريحة شعرها الطويل نحو الخلف، هذا ويبدو أنها استغرقت بعضًا من الوقت لإدراك الموقف، مما أتاح الفرصة للمصورين من التقاط الصور.

وأطلت ويني بفستان زهري أنيق بحمالتين رفيعتين من توقيع "جوناثان سيمخاي" ونسقته مع توب شفاف بنفس اللون، كما تميز بشق جريء عال للغاية، وأكملت اطلالتها بمكياج وردي وحذاء متلألئ وزينت إطلالتها بأقراط براقة.



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