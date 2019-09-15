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السعودية.. تطبيق حد الغيلة على رجل وامرأة تفاصيل جريمة صادمة

عرب وعالم

تطبيق حد
تطبيق حد

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مكة المكرمة

الاستئناف

الإفريقية

الغيلة

قضت محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة بالتصديق على إقامة حد الغيلة الصادر من المحكمة الجزائية.

وفي التفاصيل فقد جاء الحكم بحق جانيين -رجل وامرأة-  من الجنسية الأفريقية، كانا على علاقة غير شرعية، حيث توجها لمنزل المجني عليه يعرضان عليه خدمة تنظيف المنزل.

وتمكن الرجل والمرأة  من دخول المنزل، والاعتداء عليه وبحوزتهما صاعق كهربائي وآلات حادة، وحاول المجني عليه الدفاع عن نفسه ولكنه لم يتمكن، ما أدى إلى وفاته.

وحاول الجانيان إيجاد طرق تمكن من عدم انبعاث رائحة الجثة، حيث طلب الجاني من المرأة ملح لنثره على الجثمان، وعند عدم إيجاده طلب مادة من مواد التنظيف حيث أغرق الجثة بها.

وقد تلقت الجهات الأمنية بلاغًا عن الحادثة وتمكنت من الوصول إلى الجانيين ، حيث أدليا باعترافات حيال جريمة القتل.

وتضمنت الاستدلالات مؤشرات بأن الزوجة شاركت في جريمة القتل، من خلال التحريض والتأييد بحسب اعترافات المرأة الجانية.

وبناء على ذلك، أصدرت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة حكما يقضي بتنفيذ حد" الغيلة " بحق الجانيين الرجل والمرأة، والسجن عامين لصديق الجاني، وزوجة المجني عليه.


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