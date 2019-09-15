المقرحي: حديث السيسي بمؤتمر الشباب "بلسم"

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إكسترا نيوز

المقرحي

قال اللواء فارق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن نجاح المؤتمر الوطني الثامن للشباب أحدث حالة من الهلع لدى جماعة الإخوان على المستوى الداخلي والخارجي.

 وأضاف "المقرحي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأحد، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما تحدث بشخصه للمواطنين أعاد ثقتهم في قواتهم للمسلحة، وكانت إجاباته على المصريين واضحة، واصفًا حديثه بـ البلسم على قلوب المصريين.

وأوضح أن هناك 3 أجهزة تجمع المعلومات، مؤكدا أن هناك ثقة كاملة لدى الشعب المصري في هذه الأجهزة، ويمدوهم بالمعلومات التي تساعدهم في القيام بالعمليات الاستباقية، مضيفا أن أهالي سيناء يمدون قوات المن بالمعلومات "الطازة واليقينية" عن التجمعات الإرهابية.

ونوه بأن الدولة تعمل عى تنفيذ مشروعات كثيرة لتنمية سيناء، مثل الأنفاق، مؤكدًا أن هناك ثورة تحدث في سيناء، حيث تم تخصيص 270 مليار جنيه لتنمية سيناء، وهو أمر لم يحدث في تاريخ سيناء من قبل.

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