» 3 شائعات متداولة عن الراحل إسماعيل ياسين

15 سبتمبر 2019 - 01:36 م

أكدت سامية شاهين، زوجة المخرج الراحل ياسين إسماعيل ياسين، أنه يوجد شائعات كثيرة منتشرة على "السوشيال ميديا" عن الفنان الراحل ليس لها أي أساس من الصحة.



وأضافت "شاهين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر شاشة قناة "تن"، أن الفنان إسماعيل ياسين لم يمت فقيرًا، بل كان مستورًا ويعيش بشقة بالزمالك مكونة من 7 غرف.



وأكدت أن إسماعيل ياسين كان يعاني من مرض النقرس فقط، وأصيب بالشلل عندما اكتشف أن الضرائب حجزت على 300 ألف جنيه من أمواله، وهو ما دفعه للعودة للمونولوجات، وأصيب بالاكتئاب بعد وفاة صديقه المخرج فطين عبد الوهاب حتى توفي أمام باب شقته.

