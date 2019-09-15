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صافيناز بـ"البكيني" وتصدم متابعيها

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صافينار
صافينار

متابعات-علا خطاب

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انستجرام

البحر الميت

صافيناز

ملابس السباحة

شاركت الفنانة الاستعراضية، صافيناز، متابعيها عبر حسابها على الإنستجرام، بمقطع فيديو لها وهي ترتدي ملابس السباحة وتسبح في البحر الميت، ما أثار استنكار البعض من إطلالتها الجريئة.

قرّرت الراقصة الأرمينية صافينار، عدم الرقص مرة أخرى في الحفلات الخاصة أو الزفاف في مصر، رغم الشهرة الواسعة التي حققتها هناك، حيث كشفت في تصريحات صحفية أن سبب امتناعها عن الرقص هو عدم قدرتها على تحقيق المكاسب لارتفاع المبالغ التي تُسدّدها الأخيرة؛ للحصول على التراخيص اللازمة لإحياء حفلاتها.

وأكّدت الراقصة في تصريحها بأنها قد تعود لإحياء الحفلات في حالة تخفيض المبالغ المطلوبة لمنحها تراخيص الرقص، مستنكرةً في نفس الوقت ما تعرضت له موخرًا قائلةً: "مواقف غريبة بتحصلي"، حيث كانت أزمة كبيرة قد تعرضت لها الراقصة بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك أثناء إحيائها حفلًا بإحدى شواطئ "الساحل الشمالي"، حيث طلبت الأخيرة صعود الفتيات للمسرح ومشاركتها في الرقص، فصعدت فتاتان ترتديان "المايوه" وشاركتاها الرقص، ما اعتبره البعض نوعًا من الفسق والفجور.


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