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السودان يغازل السعودية بهذه الرسالة

عرب وعالم

الفريق أول عبد الفتاح البرهان
الفريق أول عبد الفتاح البرهان

علي محمود

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المجلس العسكري السوداني: نقاتل مع الإمارات والسعودية

وصف رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، مواقف المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مع السودان، والسودانيين بالمشرفة والأزلية والأخوية والاستراتيجية، مثمنًا الدعم الاقتصادي الذي تقدمه المملكة للسودان، وسعيها المتواصل مع أصدقائها وحلفائها؛ من أجل رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

وقال الفريق أول البرهان – في حوار نشرته صحيفة "البلاد": "لن نفي المملكة حقها، وهي تقف بشرف ومروءة، ونوايا حسنة مع كافة الشعوب الإسلامية والعربية، دون أدنى تفكير بمردود، أياً كان نوعه"، مضيفًا " إن السودانيين ممتنون للمملكة العربية السعودية، التي أثبتت رعايتها لأبناء الإسلام في كل مكان، ومدت يد العون والمساندة للجميع، بما تمتلك من احترام وتقدير في الأوساط العالمية كافة، وأن العلاقة استراتيجية، وستظل بما يحقق وحدة المصير وتبادل المصالح، التي تخدم الشعبين الشقيقين".

وأضاف "السودانيون – قيادة وشعباً – يجمعون على تقدير وقفة خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد بجانبهم في أوج لحظات مسيرة السودان، كما نشكر كافة أشقائنا في الدول العربية والإفريقية وعدد من الدول الصديقة لوقفتهم مع خيار الشعب السوداني".

وأكد البرهان أن مشاركة السودان في التحالف العربي اليمن تأتي لإعادة الشرعية، وحمايتها بناءً على قرار جامعة الدول العربية، موضحًا أن المجلس العسكري حافظ على كيان الدولة في ظل غياب الحكومة، وكان همه الأول تحسين معاش الناس.


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