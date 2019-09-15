صادم.. العثور على رضيع فى القمامة يهز دولة عربية

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متابعات-علا خطاب

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هزت صرخات طفل حديث الولادة، بمدينة كركوك الرأي العام العراقي، بعدما تم العثور عليه ملقى في كيس قمامة بالمستشفى العام لكركوك.

وكشفت ممرضة بالمستشفى عن تفاصيل الواقعة المؤسفة، حيث أكدت أن عمال النظافة عثروا عليه أول أمس الجمعة داخل صندوق القمامة بالمرافق الصحية بالمستشفى، وفقًا للعربية نت .

وأكدت أن قسم الحضانة سارع بأخذ الطفل للرعاية، إلا أنه يعاني من ضيق التنفس، وتم اكتشاف قطن وضعه الجناه في فمه لخنقه وقتله.

وأصدرت صحة كركوك بيان بشأن الحادث المروع كاشفة أن كاميرات المراقبة رصدت ذويه أثناء رميه في إحدى حاويات النفايات في المرافق الصحية في ردهة الطوارئ الساعة التاسعة و40 دقيقة صباح يوم الجمعة المصادف 13 /9/ 2019 م.

وأكدت صحة كركوك، أن الحالة الصحية للطفل في تحسن، وأنه جارٍ التحري بالتعاون مع الجهات الأمنية عن ذوي الطفل وتوقيع العقوبة القانونية بحقهم .


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