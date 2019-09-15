» فيديو نادر لـ "شيرين" تحيي حفل زفاف بالشارع

15 سبتمبر 2019 - 12:40 م

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو للفنانة شيرين عبد الوهاب، وهي تحيي أحد الأفراح، الذي أقيم في الشارع بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وذلك قبل نجوميتها واحترافها الغناء.

وقدم أحد الحضور قدم شيرين عبد الوهاب باسم مختلف عن اسمها وهو "سمراء الجمل"، حيث إن أحد الموسيقيين وقتها كان يتبنى موهبة شيرين، ويدعى أحمد الجمل، وهو من أطلق عليها سمراء الجمل، كأول اسم فني لها.



وغنت شيرين أغنية "تهجرني بحكاية وتجيني بحكاية" والتي تفاعل معها الحضور، وأثنوا على صوتها.



وجاءت تعليقات الجمهور على الفيديو إيجابية بشكل كبير، حيث أكد الكثيرون أن هذا المقطع يدل على أن النجومية التي وصلت إليها لم تأت من فراغ لكن كان وراء ذلك مجهود كبير ورحلة صعبة مرت بها شيرين للوصول إلى ما هي عليه الآن.



شاهد الفيديو..



https://www.youtube.com/watch?v=VZ_TCFIR67M

