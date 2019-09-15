  • الأحد 15 سبتمبر 2019
  • بتوقيت مصر01:11 م
بحث متقدم
نتنياهو

تفاصيل صادمة.. وزراء عرب في حكومة نتنياهو الجديدة

ميلانا ترامب

فضحية جنسية تورط "ترامب" وتهز البيت الأبيض

آل الشيخ

وزير الأوقاف السعودي : الرئيس السيسي يستحق هذا الوصف

نفتالي بينيت

«وزير إسرائيلي» يكشف تفاصيل "صفقة القرن"

الملك سلمان وعبد المهدي

أول رد رسمي للعراق حول «هجمات أرامكو»

وزارة الداخلية

الداخلية تعلن مقتل مجموعة إرهابية شمال سيناء

توك توك

اختطفه سائق توك توك.. يعود لأسرته بعد 20 عاما

مول تجاري

الكويت.. تحرش جماعي بفتيات في مول شهير

أنور قرقاش

«قرقاش» يكشف أسرارًا جديدة عن هجوم أرامكو

لحظة تحطم طائرة

بموقف سيارات.. لحظة تحطم طائرة أمريكية

وزير الأوقاف السعودي : الرئيس السيسي يستحق هذا الوصف

الحياة السياسية

آل الشيخ
آل الشيخ

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

«شكري» يبدأ زيارة للسودان غدًا

#

بعد لقائه مع السيسي.. ترامب يرفض الإجابة عن هذا الأمر

#

من أعلى عرفات.. وزير الأوقاف يهنئ الرئيس

#

3 توجيهات من السيسى لوزير الأوقاف

ال الشيخ

مؤتمر

السيسي

القاهرة

رؤية فقهية معاصرة

قال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشئون الإسلامية بالسعودية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يوصف بالرئيس المجاهد الذي دافع عن مصر الغالية ضد الإرهابيين وأعداء الوطن، وحافظ علي الدين والتراث.

وأضاف آل الشيخ أن المؤتمر الـ30 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالأوقاف والذي انطلقت فعالياته اليوم من القاهرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويستمر يومين بعنوان "فقه بناء الدول.. رؤية فقهية عصرية"، يأتي في وقت مهم بسبب الأفكار التي بثتها جماعات الإرهاب والتطرف.

ووجه الشكر لمصر على اختيارها موضوع المؤتمر، منوها في الكلمة الافتتاحية أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى دولته على أسس العدل ومحاربة الفساد، لذلك لا بد وأن يراعي في بناء الدول الحديثة الاجتهاد في البحث والفتوى لأن الفتوى تتغير حسب الزمان والمكان، وهكذا فعل عمر بن الخطاب والإمام أحمد بن حنبل وغيرهما.

كما أوضح أن بناء الدول يكون بالجهد والعرق وبناء القوى العسكرية، لا بالتكاسل.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

هل يخشى "الغرب" على مسيحيته من الإسلام؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

رحيل الكارثة.. بولتون العظيم

د. هشام الحمامي

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد

الإعدام الكنسى المقدس

القس مكاريوس فهيم قليني

خفايا صلح الحديبية

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» فيديو نادر لـ "شيرين" تحيي حفل زفاف بالشارع
» سبب انهيار شقيقة هنا الزاهد في حفل زفافها
» معسكر مغلق للزمالك ببرج العرب
» استقرار سعر الذهب فى بداية تعاملات اليوم
» سعودية تنهار بعد حقن شفايفها.. ومتابعون: "كنت أحلى"
» سرقة مرحاض ذهبى بـ مليون دولار ببريطانيا
» المصرى يفتتح مشوار الكونفدرالية أمام بطل زنجبار
» صورة كلاب "خالد الصاوي" تثير الجدل بين جمهوره
» مرتضى يبرر الخسارة: على الأقل لم نخسر بالخمسة
» في ذكرى ميلاده .. الكشف عن سر غريب حول إسماعيل ياسين
» فنانة شهيرة تعلن طلاقها من زوجها: القرار مكانش سهل علينا

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:26 م

  • فجر

    04:20

  • شروق

    05:44

  • ظهر

    11:55

  • عصر

    15:26

  • مغرب

    18:06

  • عشاء

    19:36

من الى
ارشيفية
أرشيفية
صورة أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية