وزير الأوقاف السعودي : الرئيس السيسي يستحق هذا الوصف

15 سبتمبر 2019 - 12:37 م

قال الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ وزير الشئون الإسلامية بالسعودية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يوصف بالرئيس المجاهد الذي دافع عن مصر الغالية ضد الإرهابيين وأعداء الوطن، وحافظ علي الدين والتراث.

وأضاف آل الشيخ أن المؤتمر الـ30 للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالأوقاف والذي انطلقت فعالياته اليوم من القاهرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويستمر يومين بعنوان "فقه بناء الدول.. رؤية فقهية عصرية"، يأتي في وقت مهم بسبب الأفكار التي بثتها جماعات الإرهاب والتطرف.

ووجه الشكر لمصر على اختيارها موضوع المؤتمر، منوها في الكلمة الافتتاحية أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى دولته على أسس العدل ومحاربة الفساد، لذلك لا بد وأن يراعي في بناء الدول الحديثة الاجتهاد في البحث والفتوى لأن الفتوى تتغير حسب الزمان والمكان، وهكذا فعل عمر بن الخطاب والإمام أحمد بن حنبل وغيرهما.

كما أوضح أن بناء الدول يكون بالجهد والعرق وبناء القوى العسكرية، لا بالتكاسل.