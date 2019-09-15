» معسكر مغلق للزمالك ببرج العرب

15 سبتمبر 2019 - 12:10 م

يدخل فريق الزمالك معسكرًا مغلقًا الأربعاء المقبل ببرج العرب استعدادًا لمواجهة الأهلى والمقرر لها الثامنة مساء الجمعة المقبل، ببطولة كأس السوبر.

ومن المنتظر أن تعود بعثة الزمالك إلى القاهرة خلال الساعات المقبلة من السنغال بعد الخسارة أمام جينراسيون السنغالي في ذهاب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وقرر جهاز ميتشو منح لاعبو الفريق راحة سلبية لمدة يوم بسبب إجهاد السفر على أن يستعد بعدها الفريق لمواجهة السوبر.