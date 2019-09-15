الكويت.. تحرش جماعي بفتيات في مول شهير

15 سبتمبر 2019 - 11:31 ص

وثّق مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي قيام عدد من الشباب في الكويت بالتحرش بفتيات خلال تسوقهن بأحد المجمعات التجارية.

وسادت حالة من الغضب عقب تداول مقطع الفيديو بصورة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أعرب العديد من رواد مواقع التواصل عن استهجانهم للواقعة، مطالبين بمحاسبة الشباب.

من جانبه علق حساب عبدالوهاب مصلح الشمري بفرض أقصى العقوبات على المتحرشين، حيث كتب على حسابه في تويتر: لا حول ولا قوة إلا بالله المفروض يفرضون عليهم أقصى العقوبات.

وقال حساب انفصام بالشخصية إن وقوع حوادث التحرش يعود إلى قلة وجود أماكن ترفيهية في الكويت، قائلا: "المجمعات التجارية أصبحت معقل المراهقين لقلة المرافق الترفيهية في الكويت".