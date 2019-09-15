مخرج "الفلاشة": "قالولي أنت إخوان وشارب حاجة"

15 سبتمبر 2019 - 10:43 ص



قال المخرج تامر الخشاب، أحد المشاركين في جلسة "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع"، بالمؤتمر الوطني الثامن للشباب، الذي عقد بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، أمس السبت، إن ما فعله خلال أحداث الجلسة كان بغرض أن يوصل للمواطنين رسالة بأنهم لا يجب أن يصدقوا كل ما يثار بدون بحث.



وأضاف "الخشاب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، اليوم الأحد، أنه لم يكن يعلم أحد من الحضور أنه سيتم عرض فيديوهات مفبركة، معقبا: "مرضتش أزود حتى لا تلغى الجلسة.. قلت أعرض فيديوهين وأقول أنهم كذب"، موضحًا أن ما تم عرضه مجرد نموذج، وكل يوم هناك تشكيك في كل ما تنجزه الدولة، واستهداف للمواطن المصري في ثقته في الدولة.



وتابع "الخشاب"، أن المواطن يجب أن يكون لديه حالة شك من أي فيديو يشاهده، منوهًا بأن البرامج التي تفبرك الفيديوهات مجانية، متابعا: "ناس قالولي افتكرناك إخوان وجاي تبوظ المؤتمر، وناس قالولي افتكرنا انك شارب حاجة".



هذا وقد فاجىء المخرج تامر الخشاب، الحضور خلال الجلسة الثانية ضمن فعاليت المؤتمر اللوطني الثاامن للشباب بعنوان "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع"، بأنه طلب أن يعرض على الحضور محتوى لأعمال نفذتها الدولة حديثًا ولكنها بمستوى سيىء.



ولكنه أعلن بعد عرض المحتوى أن كل ما تم عرضه "مفبرك"، وأنه مجرد نموذج مما يتعرض له المصريين من أكاذيب وشائعات تستهدف التأثير سلبا على المواطن، وعلى ثقته في الدولة، ومؤسساتها.



ومن ناحيته طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأن يكون هناك برنامج توعوي للمواطنين بمثل تلك الخدع، وحجم الشائعات التي يتعرضون لها من أعداء الوطن.



وداعب الرئيس عبد الفتاح السيسي المخرج التليفزيوني خلال أحداث الجلسة وبعد عرض المحتوى وكشفه للحقيقة، قائلا: "أنا قلت شوفوا إيه حكايته ده".

