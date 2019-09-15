طائرة مسيرة مجهولة تحوم حول قصر أمير الكويت

15 سبتمبر 2019 - 10:42 ص

في تطور جديد اخترقت طائرة مسيرة أمس السبت المجال الجوي الكويتي محلقة فوق قصر الأمير الشيخ صباح الأحمد.

وبحسب ما كشفته صحيفة "الراي" الكويتية فإن الطائرة بدون طيار "درون" حامت فوق قصر دار سلوى فجر أمس وهبطت عند محيط القصر على ارتفاع 250 متر فقط مشغلة كشافاتها الأمامية ثم غادرت مجددا.

وأضافت أن الطائرة كانت من النوع الكبير، يبلغ طولها 3 متر وحجمها كالسيارة الصغيرة.

وبحسب الصحيفة فإن مسار الطائرة، فإنها كانت قادمة من جهة البحر، واقتربت من شاطئ البدع، وفتحت الكشاف الأمامي لمدة دقيقة واحدة، وبعد ذلك حامت فوق قصر دار سلوى وعادت إلى دوّار البدع ثم اتجهت إلى داخل مدينة الكويت.

وأشارت الصحيفة وفق بلاغ ورد للجهات الأمنية الكويتية ، أنه لم يتم الكشف عن جنسية الطائرة أو هدفها بعد .