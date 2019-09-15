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فاشينيستا سعودية تنهار بعد حقن شفايفها.. ومتابعون: "كنت أحلى"

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سارة الودعاني
سارة الودعاني

متابعات-علا خطاب

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فيلر

سارة الودعاني

صدمت الفاشينيستا السعودية، سارة الودعاني، متابعيها عبر حسابها على إنستجرام، بصورة لها وهي بشفاه منتفخة بعد خضوعها لحقن فيلر، معبرة عن توترها من الأمر.

ونشرت سارة الودعاني صورة لها بدت فيها بشفاه منتفخة وعلقت قائلة: "سويت شفايفي مرة متوترة بنات أنها منتفخ وش الحل".

وقد تفاعل متابعو سارة الودعاني مع الصورة وطمأنوها أن الأمر طبيعي بعد حقن الفيلر حيث قالت إحداهن: "عادي بتخف بعد كم يوم.. الشفايف تنتفخ لأنها منطقة حساسة ومؤلمة مرة كلها كم يوم وتشوفين نتايج حلوة، أهم شي لا تحطين كمادات دافية بتذوب الفيلر”.

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