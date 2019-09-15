وفاة زوجة السبسي في يوم انتخابات تونس

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حافظ السبسي

تزامنًا مع انطلاق الانتخابات الرئاسية التونسية، أعلن حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي، وفاة والدته وأرملة الرئيس الراحل.

 ونشر حافظ السبسي، عبر حسابه على موقع "فيس بوك" بيانًا أعلن فيه وفاة، شدلية والدته وأرملة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي.

وكانت  الرئاسة التونسية قد أعلنت يوم 5 يوليو الماضي، وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي، عن عمر يناهز الـ93 عامًا، داخل المستشفى العسكرى في العاصمة التونسية.

يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت عن انتخابات رئاسية مبكرة إثر وفاة رئيس الراحل الباجي قائد السبسي، والتي انطلقت صباح اليوم الأحد.

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