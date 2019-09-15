المغامسى عن الإمام الحسين: "لعنة الله على من قتله"

15 سبتمبر 2019 - 10:15 ص

شدد الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، على إمامة وشهادة الحسين وذلك في لقاء تليفزيوني على شاشة قناة "أم بي سي".

وقال المغامسي عن الحسين بن علي: "الإخوة الشيعة يسمونه الإمام الشهيد فإما كونه إماما فوالله لا ينازع في إمامته عاقل فهو إمام في كل خير إمام في التقى في العلم وفي الورع ولا نزاع على أنه الشهيد والله مات شهيدًا مقتولاً ظلمًا وبغيًا وعدوانًا".

وتابع المغامسي قائلا: "فلعنة الله على من قتله ولعنة الله على من أمر بقتله ولعنة الله على من رضا بقتله"

كما نفي المغامسي أن يكون الحسين معصومًا مبررًا ذلك بالقول: “العصمة لا تكون إلا للأنبياء فآخر المعصومين رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن لا نقول بالعصمة لا لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان ولا لعلي ولا للسبطين الجليلين”.