بعد تسريب فيديو لها.. إعلامية شهيرة: "صديقتي السبب"

15 سبتمبر 2019 - 10:00 ص

علقت الإعلامية الإماراتية، مشاعل الشحي، على تداول فيديو لها تظهر فيه بدون حجاب، قائلة إن "هذا الفيديو خاص جدًا وكان موجودًا على ذاكرة هاتف إحدى صديقاتها ولكن تم تهكيره، ما نتج عنه تسريبه ونشره على مواقع التواصل".

ولفتت الشحي عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام": "اللي صار كان صدمة بالنسبة لي ولأهلي وعمري ما تخيلت نفسي في مثل هذا الموقف.. الموضوع وما فيه واحدة من صديقاتي اللي واثقه فيها كانت تصور سناب والفيديو موجود بذكريات السناب نفسه وتعرض سنابها للهاكر يعني البنت ما لها ذنب وللحين قاعدين يحققون بالموضوع يعني مو أكيد هذا الكلام والفيديوهات كانت خاصة جدًا وما حد يشوفها، أصلا المفروض ما يكون لها وجود من الأساس“.

وأبانت: ”بكون صريحة معاكم الموضوع أثر فيني ودخلني في حالة صدمة ودمرني وبنفس الوقت كل حد وقف وياي ما راح أنسى وقفته وراح أضل أشكره.. وشكرًا لعيال زايد ولعيال سلمان على وقفتكم“، مضيفة:”أنا حاليًا محتاجة وقت أكون بعيدة عن الناس وعن كل حد إن شاء الله إذًا في أي شيء جديد بخصوص الموضوع راح أخبركم عنه.. وإذا وصلتكم فضيحة أي أحد خلها توقف عندك الدنيا دوارة ولا تخلون أي شيء يخرب بينا لأن هذا مبتغاهم بالعكس علاقتنا تقوى وقت الشدة لأن تربينا نكون على قلب واحد”.