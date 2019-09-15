أول تعليق لابنة "بن على" على خبر وفاته

15 سبتمبر 2019 - 09:38 ص

قالت نسرين بن علي ابنة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، إن ما يتم تداوله بشأن وفاة والدها مجرد شائعة، وأنه بخير.

وكتبت نسرين بن علي عبر صفحتها بـ"إنستجرام": "والدي بخير.. الحمد لله فقد غلطوكم"، حيث جاء الرد بعد تدوينة لمحامي الرئيس التونسي الأسبق ألمح فيها إلى وفاة موكله.

جاء هذا بعد انتشار أنباء على نطاق واسع مصدرها محاميه منبر بن صالحة، ألمح فيها إلى وفاة بن علي.

وكان بن صالحة قد على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تدوينة جاء فيها "الرئيس بن علي الشعب يقول لك شكرًا".