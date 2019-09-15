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استقرار سعر الدولار في تعاملات اليوم

شهدت أسعار الدولار في تعاملات اليوم الأحد، الموافق 15/9/2019، استقراًر بعد التراجع الكبير الذي شهدته على مدار تعاملات الأسبوعين الماضيين، وسط توقعات بأن يواصل تراجعه هذا الأسبوع، ليسجل 16.37 جنيه للشراء، ونحو 16.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية :

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

 بلغ نحو 16.41 جنيه للشراء، و16.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ  نحو 16.41 جنيه للشراء، و16.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

بلغ  نحو 16.41 جنيه للشراء، و16.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

بلغ نحو 16.41 جنيه للشراء، و16.51 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي

بلغ  نحو 16.44 جنيه للشراء، و16.53 جنيه للبيع.


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