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"بن سلمان" يكشف مفاجأة عن هجوم "أرامكو"

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الكويت تنقذ مصر من ورطة "أرامكو"
الكويت تنقذ مصر من ورطة "أرامكو"

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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هجوم أرامكو

قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، إن العمل الإرهابي الذي استهدف معملي بقيق وخريص، أدى إلى توقف عمليات الإنتاج مؤقتا بهما.

وأكد في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه لم ينجم عن الهجوم الإرهابي أي إصابات بين العاملين في موقعي بقيق وخريص.

فيما أعلن وزير النفط السعودي، أن الشركة تقيم الآثار المترتبة وستقدم معلومات محدثة خلال 48 ساعة، لافتًا إلى أن الهجوم الإرهابي امتداد للهجمات الأخيرة على المرافق البترولية والمدنية.

وأوضح بن سلمان أن هذه الانفجارات قد أدت أيضًا إلى توقف إنتاج كمية من الغاز المصاحب تقدر بنحو 2 مليار قدم مكعب في اليوم، تستخدم لإنتاج 700 ألف برميل من سوائل الغاز الطبيعي، مما سيؤدي إلى تخفيض إمدادات غاز الإيثان وسوائل الغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى حوالي (50%).

وأكد وزير الطاقة السعودي على أنه لم ينتج عن هذا الهجوم أي أثر على إمدادات الكهرباء والمياه من الوقود، أو على إمدادات السوق المحلية من المحروقات، كما لم ينجم عنه أي إصابات بين العاملين في هذه المواقع حتى الآن، والشركة لاتزال في طور تقييم الآثار المترتبة على ذلك.

كما أوضح أن الشركة تعمل حاليًا على استرجاع الكميات المفقودة، وستقدم خلال الـ 48 ساعة القادمة معلومات محدثة، معتبرًا أن هذا الهجوم الإرهابي والتخريبي هو امتداد للهجمات الأخيرة التي استهدفت المرافق البترولية والمدنية ومحطات الضخ وناقلات النفط في الخليج العربي.

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