» فنانة شهيرة تعلن طلاقها من زوجها: القرار مكانش سهل علينا

15 سبتمبر 2019 - 07:35 ص

كشفت الفنانة نادين نجيم حقيقة انفصالها عن زوجها هادي الأسمر بعد انتشار أنباء تفيد هذا الأمر.



وقالت "نجيم" في تدوينة عبر حسابها بـ"تويتر" : "القرار ما كان سهل علينا، والفراق صعب، لو شو ما كانت الأسباب بس العشرة والاحترام والمعزة بضلوا والأهم الثمرة الحلوة ولادنا، ما في كلمة تعبر عن شعوري بهل اللحظة بس هيك صار الله يحمينا وأنا وهادي أصدقاء متحدين للأبد شكراً لكل رسائلكم وبقدر محبتكم النا".



وكانت "نادين" تزوجت من هادي الأسمر عام 2012 وأنجبا طفلين ، قبل أن ينفصلا منذ أشهر في محاولة لتمهيد الأمر لطفليهما.



