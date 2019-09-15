زكي: اتصلت بمؤمن زكريا اليوم وذُهلت مما سمعته

أحمد عادل شعبان
أشاد الإعلامي الرياضي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - بقيام لاعبي الأهلي بالاحتفال بنفس طريقة مؤمن زكريا بعد الأهداف التي أحرزوها في مباراة كانو سبورت.
وقال "زكي" في برنامجه: "لاعبو الأهلي احتفلوا على طريقة مؤمن .. وبعض الجماهير قالت إنها ستتوجه لمنزله .. بعض اللاعبين كتبوا رسائل دعم له".
وأضاف: "اتصلت به بعد كل هذه الأحداث ولن تصدقوني إذا قلت لكم إنني لاحظت أن طريقة نطق مؤمن زكريا للحروف تحسنت بشكل ملحوظ بعد هذا الدعم الذي تلقاه".
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