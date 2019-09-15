» أحمد موسى يفحر مفاجأة عن صفحة الجزيرة على الفيسبوك

15 سبتمبر 2019 - 01:18 ص

كشف الإعلامي أحمد موسى، حقيقة الصفحات المعادية لمصر، عبر «فيسبوك»، ومنها صفحة قناة الجزيرة التي يديرها 25 شخصًا منهم 3 إسرئيليين.

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، على قناة صدى البلد: «25 شخصا يديرون صفحة الجزيرة، منهم 16 قطريا، و3 من إسرائيل، و3 من تركيا، و2 من لبنان، وواحد من كندا»، متابعا: «هذه الصفحة معادية لكل مؤسسات الدولة المصرية، والقوات المسلحة».

وأوضح موسى أن 31 شخصا آخرين يديرون صفحة «الجزيرة مباشر مصر»، وصفحة تابعة لإعلام الإخوان يديرها 3 أشخاص من تركيا، فيما يدير 28 شخصا صفحة قناة «مكملين»، التابعة لجماعة الإخوان، منهم 2 من مصر، مطالبا الأمن بالقبض على هؤلاء الخونة الذين يساعدون في إدارة تلك الصفحات.

