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ترامب: أمريكا تضرب طالبان حاليا كما لم تُضرَب من قبل

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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن القوات الأمريكية تضرب حاليا حركة طالبان في أفغانستان بقوة "لم تُضرَب بمثلها من قبل"، وذلك بعدما انهارت المفاوضات بين الإدارة الأمريكية والحركة بعد هجوم نفذته الأخيرة في كابول، وأدى إلى مقتل 12 شخصا بينهم جندي أمريكي. 
وكتب ترامب، عبر صفحته على موقع "تويتر"، اليوم السبت: "لم تُضرَب طالبان مطلقا كما تُضرب في الوقت الحالي. إن قتل 12 شخصا، بينهم جندي أمريكي أمر جلل، ولم يكن فكرة جيدة. هناك طرق أفضل بكثير لبدء تفاوض. تعلم طالبان أنها اقترفت خطئا كبيرا، وليست لديهم فكرة عن كيفية تداركه".
وتأتي تصريحات ترامب بعد أسبوع من إعلانه إلغاء محادثات سلام استمرت أشهر مع حركة طالبان الأفغانية ردا على هجوم شنته الحركة في كابول أدى لمقتل 12 شخصا بينهم جندي أمريكي.

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