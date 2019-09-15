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صالح يؤكد دعم العراق لسياسة استقرار أسواق النفط العالمية

عرب وعالم

برهم صالح
برهم صالح

المصريون ووكالات

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أكد الرئيس العراقي برهم صالح، السبت، دعم العراق لسياسة استقرار أسواق النفط العالمية بما يحقق مصالح الدول المنتجة والمستهلكة.
جاء ذلك، خلال استقبال رئيس الجمهورية برهم صالح، الأمين العام لمنظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) محمد باركيندو في بغداد.
وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إن صالح أكد "دعم العراق لسياسة استقرار أسواق النفط العالمية بما يحقق مصالح الدول المنتجة والمستهلكة".
وأشار صالح، بحسب البيان إلى أن "العراق يحرص على الالتزام بقرارات المنظمة باعتباره عضوا فاعلا فيها، وداعما لسياساتها الهادفة لتحقيق التوازن في الأسواق النفطية".
وشدد صالح على "ضرورة العمل الجماعي المشترك لدول الأوبك من أجل إيقاف تذبذب الإنتاج، والحفاظ على المعدلات المتفق عليها".
من جانبه، أشاد باركيندو بـ"الدور الذي يلعبه العراق في المنظمة والتزامه بقراراتها".
وأكد أن "العراق له دور بارز في استقرار الأسواق النفطية، ويحظى بمكانة مهمة وتقدير عال من أعضاء أوبك".
ووصل الأمين العام لمنظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) محمد باركيندو الى بغداد لحضور فعاليات منتدى العراق للطاقة الذي انطلقت أعماله، السبت، على مدى 4 أيام، بالعاصمة بغداد، بمشاركة واسعة من الشركات العالمية المتخصصة بقطاع النفط والطاقة. -

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