» برشلونة يكتسح فالنسيا بخماسية في الدوري الإسباني

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الرياضة

برشلونة
برشلونة

المصريون ووكالات

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اكتسح فريق برشلونة، السبت، ضيفه فالنسيا بخمسة أهداف لهدفين، ضمن مباريات الجولة الرابعة للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).
تقدم برشلونة بهدفين في الشوط الأول عن طريق لاعب غينيا بيساو أنسوماني فاتي والهولندي فرينكي دي يونغ في الدقيقتين 2 و7.
وعاد فالنسيا ليقلص الفارق بهدف عن طريق الفرنسي كيفن غاميرو في الدقيقة 27.
في الشوط الثاني، أضاف برشلونة 3 أهداف عبر غيرارد بيكيه والأوروغوياني لويس سواريز (هدفين) في الدقائق 51 و61 و82.
وأضاف فالنسيا هدفًا ثانيًا عبر الأوروغوياني ماكسيميليانو غوميز في الدقيقة 90+2.
بهذه النتيجة، ارتقى برشلونة للمركز الرابع برصيد 7 نقاط بفارق الأهداف عن إشبيلية وريال سوسييداد.
فيما تجمد رصيد فالنسيا عند 4 نقاط في المركز الرابع عشر.
ويتصدر المسابقة فريق أتلتيكو مدريد برصيد 9 نقاط. -

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