تقارير غربية تفجر مفاجأة مرعبة عن النووي الروسي

14 سبتمبر 2019 - 11:37 م

كشفت تقارير غربية أن روسيا صنعت صاروخا نوويا جديدا مرعبا وقويا بما يكفي لتدمير مدن بأكملها، ويمكنه التحليق لمسافات شاسعة ولا يمكن اعتراضه.



ليس هذا فحسب، بل لقد تم تصميمه ليكون قادرًا على التحليق لأيام بحثا عن نقاط الضعف في دفاعات الدول الغربية، قبل أن ينزل على هدفه.



ووفقا لعملاء المخابرات الأمريكية فإن هذا السلاح الفتاك الفائق سيتم تشغيله في غضون 6 سنوات، وهو ما من شأنه أن يوفر الوقت الكافي للبدء في بناء «ملجأ يوم القيامة».



وقد ألقى بعض الخبراء، بحسب مداد نيوز باللوم على الصاروخ في انفجار حديث وتسرب إشعاعي في مرفق اختبار، قتل خلاله ما لا يقل عن 5 علماء وفنيين، على الرغم من أن السبب الحقيقي لهذه الكارثة محل جدل.



ويطلق على الصاروخ الروسي المرعب اسم «بوريفيستنيك»، وهو عبارة عن صاروخ كروز مجنح، بحسب ما ذكرت صحيفة ميترو البريطانية.



وعادة ما تحلق هذه الأسلحة لمسافة تصل إلى 1610 كيلومترات، لكن بوريفيستنيك يعمل بالطاقة النووية، لذا يمكنه التحليق لمسافات طويلة قبل إطلاق العنان لرؤوس حربية نووية مدمرة.

