"السيسي": هذا هو موعد حصد ثمار تطوير التعليم

14 سبتمبر 2019 - 11:30 م

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر مرت بسنوات كانت الأولوية فيها الحفاظ على كيان الدولة وتثبيتها جنبا إلى جنب مع تقديم حلول والبناء والتعليم ثم العمل البشري والإصلاح الإداري.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال جلسة «اسأل الرئيس»، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للشباب في نسخته الثامنة بمركز المنارة، أن لدينا 23 مليون طالب في التعليم وأكثر من 50 ألف مدرسه، فضلا عن 1.3 مليون مدرس قائمين على العملية التعليمية بميزانية 130 مليار جنيه، منها 100 مليار أجور عاملين والباقي يخضع لأمور تشغيل.



وأشار الرئيس السيسي إلى أن التعليم موضوع تفاعلي مع الرأي العام، والمجتمع لابد أن يكون مستعدًا للمشاركة في إنجاح وتطوير منظومة التعليم، مشددًا على أن «التابلت» هو جزء من إصلاح منظومة التعليم، وهناك دراسات تم وضعها بعناية لتطوير منظومة التعليم ولكن نتيجتها لن تظهر إلا بعد 12 عاما على الأقل.



وأضاف الرئيس أن بناء الشخصية المصرية يكون التعليم جزءًا منها ويؤثر فيها عناصر أخرى كالمسجد، والكنيسة ودور العبادة والإعلام، وكذلك الأسرة لها دور في بناء شخصية أبنائها.



وأضاف أن تحسن الظروف الاقتصادية يصب في تحسن منظومة التعليم وتحسين المستوى المادي للمدرسين والمدرسات، كما أنه لابد في المتعلم الجيد والجديد أن يكون ناقدا ومحاورا جيدا وقال الرئيس «نفسي أشوف أبنائي المصريين أحسن ناس في الدنيا».



وقال إن منظومة التعليم التي بنيت على مدار 60 سنة ماضية أفرزت متعلمين قدراتهم وقفت عند حد وطموح التعيين في الوظيفة وتكوين الأسرة فقط.



وأضاف الرئيس أن نجاح العملية التعليمية يأتي من الحكومة والشعب معًا.



واضاف أن «بنك المعرفه» أتاح لكل من يحمل موبايل في مصر منذ عام 2016 الحصول على أي معلومة ويطلع على المعرفة المتاحة منذ رياض الأطفال حتى طلاب الجامعات.



وقال الرئيس إن إتاحة الفرصة لرقمنة التعليم والشراكة مع الجامعات الأوروبية تعطي ثقلًا للشهادة الدولية ومن هنا تتطور العملية التعليمية.



أما الجامعات الحكومية، فنحن متوسعون بشكل جيد، فهناك جامعة الملك سلمان والجلالة وسيتم افتتاحهما عند الانتهاء من إعدادهما بشكل كامل، ونحتاج لمؤازرة الشعب حتى نستطيع التغيير في المنظومة التعليمية بشكل جيد.



وأضاف أن الرياضة جزء مهم ولابد من درجات لها تدخل في تقييم الطالب ولكن لعدم وجود استقرار لآليات حقيقية منعنا من التطبيق حتى تكون المدارس والشعب مستعدين لذلك.

