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واشنطن تكلف قائدا جديدا للتحالف الدولي في العراق وسوريا

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هجوم سيبراني أمريكي ضد "كتائب حزب الله" المدعوم إيرانياً

أعلن التحالف الدولي، السبت، تكليف قائد أمريكي جديد لعملية العزم الصلب في العراق وسوريا بعد انتهاء مهام "بول ?كاميرا".
وذكر التحالف، في بيان اطلعت عليه الأناضول، أن "الفر?ق في الج?ش ا?مر?كي بات وا?ت قائد الف?لق المدرع الثالث تولى ق?ادة قوة المھام المشتركة - عمل?ة العزم الصلب من الفر?ق في الج?ش ا?مر?كي بول ?كام?را".
وأضاف البيان، أن "القائد العام للق?ادة المركز?ة ا?مر?ك?ة الجنرال في مشاة البحر?ة ا?مر?ك?ة ك?ن?ث أف ماكنزي جون?ور ترأس مراسم نقل السلطة، وتحدث عن التقدم الذي أحرزه الف?لق الثامن عشر المحمول في 23 المعركة من أجل تحق?ق الھز?مة الحتم?ة لداعش بعد ھز?متھ ا?قل?م?ة في العراق وسور?ا".
وغادر قائد قوات التحالف الدولي في العراق وسوريا الجنرال بول لاكامرا، الأحد الماضي، العراق بعد انتهاء مهام عمله، مؤكدا مواصلة حكومة الولايات المتحدة تقديم الدعم للقوات العراقية.
وينتشر نحو 5 آلاف جندي أمريكي في العراق منذ تشكيل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة عام 2014 لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي. -

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