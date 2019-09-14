أول اعتراف رسمي بزواج «دينا الشربيني» من «عمرو دياب»

في أول اعتراف رسمي، تناقلت وسائل إعلام عربية بيانًا صحفيًا منسوبًا لمكتب الفنانة دينا الشربيني وصف الأخيرة بـ"زوجة" النجم عمرو دياب.

ويعد هذا أول إشارة إلى زواج الشربيني من "الهضبة"، ويأتي بعد أيام من نشر فنانة كويتية صورة جمعتها بهما خلال تواجدها بالساحل الشمالي، وصفته فيها الممثلة المصرية بزوجة النجم "عمرو دياب".

وجاء في البيان: "تناول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للهضبة عمرو دياب، أثناء إحيائه إحدى حفلات الزفاف، بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، وبحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع".

وأضاف: "ظهر الهضبة في الفيديو، وهو بجانب العروسين، ويغني أغنية “يوم تلات”، التي تم تسريبها مؤخرًا، وينادي على زوجته الفنانة دينا الشربيني، ليظهر في الفيديو صوت الإعلامية بوسي شلبي، وهي تقول: “قولي له أنتي بالثلاث بنات”.

وكان عشاق "الهضبة" سارعوا إلى تسريب مقطع فيديو جديد من حفل الزفاف الذي كان قد أحياه مؤخرًاً، والذي يظهر فيه وهو يغازل الشربيني بشكل صريح، حتى أنه طلب منها الاقتراب منه في لقطات تداولها الجمهور بكثافة خلال الساعات الماضية.

وكان يهم بغناء "يوم التلات"، ثم قطع غنائه مخاطبًا الشربيني مؤكداً أنها السمراء في أغنيته، وملمحًا إلى أنه سيطلق أغنية جديدة قريباً بعنوان "يوم الخميس".