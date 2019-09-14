الشوط الأول.. بطل السنغال يتقدم على الزمالك

14 سبتمبر 2019 - 08:54 م

انتهى الشوط الأول بتقدم جينيراسيون السنغالي على الزمالك بهدف دون رد، في المباراة المقامة بينهما حاليًا، بذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

جاءت البداية بيضاء وسقط عمر السعيد مصابا قبل أن يعود ويستكمل اللقاء وفى الدقيقة 3 جاءت أول خطورة للزمالك بعرضية من عبد الشافى كاد أن يسجلها مدافع الفريق السنغالى فى مرماه بالخطأ وانحصر اللعب بعد ذلك بين الفريقان فى وسط الملعب وفى الدقيقة 12 جاءت المباغتة من بطل السنغال بتسجيل الهدف الأول من عرضية من على حدود منطقة الجزاء استلمها ليمولاي لاعب جينيراسيون وتوغل داخل منطقة الجزاء وسددها على يسار محمد أبو جبل لحظة خروجه لمواجهته.

وفى الدقيقة 20، سدد التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك الركلة الحرة المباشرة المحتسبة لصالح الأبيض لتخرج أعلى من مرمى جينيراسيون وسط محاولات من الزمالك للعودة للقاء وإدراك التعادل بعد التأخر بهدف أمام الفريق السنغالى ولكن دون جدوى ليستمر تقدم جينيراسيون بالهدف الذى سجله لاعبه مبكرا وسط محاولات من جانب الفريق الأبيض لاستغلال الكرات العرضية التى شكلت خطورة على مرمى بطل السنغال ولكن دون جدوى ليخرج الأبيض متأخرا بهدف فى هذا الشوط.